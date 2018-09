Tømte to halvlitere med øl over 18-åring – ble slått ned

Sist oppdatert 12/09/2018 kl 10:39

En 18-åring fra Malvik ble så provosert av at en annen ungdom tømte to halvlitere med øl over ham under en fest at han slo han ned like før han dro hjem fra festen.

Hendelsen skjedde under en fest i Malvik i fjor sommer. De to involverte hadde ingen kjennskap til hverandre før de møttes på festen den lørdagskvelden. I følge dommen fra Sør-Trøndelag tingrett startet opptrinnet med at ungdommen som etter hvert ble fornærmet i saken tømte to halvlitere med øl over den da 18 år unge mannen. 18-åringen har forklart at vedkommende også opptrådte provoserende utover kvelden ved å knuffe og dytte borti ham.

Da 18-åringen skulle dra hjem fra festen sto den andre ungdommen utenfor festlokalet i nærheten av den bilen som 18-åringen skulle sette seg inn i. På vei mot bilen gikk han bort og ga den andre ungdommen et knyttneveslag. Han ble påført bruddskader i ansiktet og ble opereret dagen etter.

18-åringen har forklart at han var irritert etter episodene tidligere på kvelden. I etterkant av hendelsen har den unge mannen vist oppriktig anger i følge dommen og har samtykket i å betale oppreisningserstatning til fornærmede. Denne ble av tingretten satt til 15.000 kroner.

Malvikingen er tidligere straffedømt for tyveri en gang. Nå skriver tingretten at straffenivået i voldssaker er skjerpet de senere år. Den klare hovedregelen er at hendelser som dette skal medføre ubetinget fengsel. Men i formildene retning teller både den uforbeholdne tilståelsen, at saken har blitt forholdsvis gammel og at han har samtykket til tilståelsesdom. Summen av alt dette gjorde at han ble dømt til 90 timers samfunnsstraff.