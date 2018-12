Toppscoreren blir i Blink

Sondre Stokke (26) spiller for Stjørdals-Blink også kommende sesong.

– Sondre har vært en offensiv bærebjelke i vårt lag i flere sesonger. Vi er glade for å ha en revansjelysten Sondre Stokke med videre, sier sportslig leder Håvard Fuglem om ettårsforlengelsen som Stokke skrev under torsdag kveld.

– Jeg blir i Blink først og fremst fordi jeg stortrives i gruppa og har veldig tro på at vi skal klare å hevde oss vesentlig bedre til neste år med et par forsterkninger inn, sier Sondre Stokke, som ellers er opptatt av å skape et best mulig fotballag i hjembyen.

– Det er jo ekstra artig for meg å kunne være med og bygge opp et skikkelig bra fotballag i Stjørdal, sier storscoreren.

Storscorer Sondre Stokke slet med skader store deler av sist sesong, men scoret likevel ti mål og ble nummer ni på toppscorerlista i 2. divisjon avdeling 2. Totalt står Sondre Stokke med 93 mål på 142 kamper for Stjørdals-Blink. I tillegg har han smått fantastiske 54 mål på 57 kamper for Strindheim i løpet av sesongene 2013 og 2014.