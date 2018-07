Topputmerkelse til Olve (13)

Sist oppdatert 05/07/2018 kl 12:06

13-åringen Olve Guldseth er den første Stifinneren fra Stjørdal Speidergruppe som har fått Speidersjefens topputmerkelse.

– Det betyr mye å få denne utmerkelsen. Jeg ble inspirert av at to andre speidere i gruppa har fått den tidligere og fikk lyst til å prøve selv. Det har vært en god del jobb og det var utfordrende, men det var verdt det, sier Olve Guldseth selv.

Blant annet har han skrevet to prosjektoppgaver, tatt mange speidermerker og tatt en personlig utfordring tre ganger.

– Det var ekstra spesielt at det var speidersjefen selv om ga meg den, sier Olve Guldseth.

Det var nemlig speidersjefen i Norges Speiderforbund, May-Britt Roald som delte ut den store utmerkelsen til 13-åringen fra Tangmoen.

Første gang til Stifinner

– Det er første gang at denne utmerkelsen er delt ut til en Stifinner i Stjørdal Speidergruppe. Tidligere har to Vandrere fått speidersjefens topputmerkelse, sier en stolt troppsleder Kristin Moe i Stjørdal Speidergruppe.

En Stifinner er en speider som går på mellomtrinnet, altså 5. – 7. trinn, mens en Vandrer går i ungdomsskolen.

– Olve Guldseth har vært speider siden høsten 2011. Han startet i Småspeidern, Flokken og kom over til Troppen da han startet i 5. klasse. Han er nå straks ferdig som Stifinner og vil til høsten starte som Vandrer i Stjørdal Speidergruppe. Troppen består av alle Stifinnere og Vandrere. Troppen har møter nesten hver onsdag i skoleåret. Olve innehar også en rolle som patruljefører i patruljen Ulv, sier Kristin Moe.

Store ting på gang

Olve Guldseth er klar på at speideren betyr masse for ham.

– Jeg har vært speider siden første klasse, så jeg har holdt på i sju år nå. Spesielt liker jeg at jeg har truffet folk fra andre skolekretser, som jeg nå er mye sammen med på fritiden. Så liker jeg veldig godt å være på tur og være ute, forteller Olve Guldseth.

Nå ser han fram til et nytt speiderår og nye opplevelser.

– Jeg skal være med på verdensspeiderleir i West Virginia i USA neste sommer, forteller Olve Guldseth, som også har en familie som er engasjert i speiderbevegelsen.

– Speideren er spesiell fordi grunntanken er at barn lærer av barn. De får prøve seg fram og lære gjennom å forsøke, og de lærer masse av hverandre. Vi ser at begge barna våre er selvstendige og vi er aldri engstelige for å sende dem på tur i andre sammenhenger heller, vi vet at de klarer å løse de utfordringene som måtte dukke opp. De kan å pakke selv til tur, de gjør fornuftige vurderinger av hva de skal ha med seg, og de lærer å ta vare på hverandre, sier mamma Anne-Elisabeth Guldseth.