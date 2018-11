Traff lykketallet og fikk jackpot

Sist oppdatert 28/11/2018 kl 09:46

Willy Rendum fra Stjørdal fikk en litt bedre tirsdagskveld enn mange andre da han fikk bingo hos Nea Radio på lykketallet.

Jackpoten i Nea Radio var på hele 70.000 kroner da to heldige vinnere slo til med bingo på lykketallet under tirsdagens radiobingo. Willy Rendum fra Stjørdal og Solfrid Abrahamsen fra Ålen fikk æren av å dele potten mellom seg.

– Jackpotnivået har også denne gangen generert et høyt engasjement og mange spillere, vi er glade for at vi kunne dele ut denne akkurat nå i førjulstida, sier bingosjef og daglig leder i Nea Radio, Stian Elverum. I tillegg til 35.000 kroner til hver delte de to også den ordinære premien mellom seg, slik at Rendum og Abrahamsen satt igjen med 37.500 gode kroner hver før jul.

Nå håper Stian Elverum å kunne tilby sine lyttere enda høyere premier i radiobingoen.

– Akkurat nå behandler departementet forslag til ny bingoforskrift. Vi har selvsagt et håp om at de nye oppdaterte reglene tillater enda mer premier, sier bingosjefen.