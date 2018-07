Sist oppdatert 20/07/2018 kl 13:57

Det har vært et trafikkuhell på E14 i Meråker. Ifølge politiet i Trøndelag har dette skjedd ved avkjøringen til Meråker kirke, et par kilometer vest for sentrum. Politiet opplyser at det ikke er meldt om personskader, men at nødetater er på tur til stedet.

Er du i nærheten? Tips oss på e-post: tips@s-n.no eller sms/mms til 924 06 331!