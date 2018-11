Sist oppdatert 18/11/2018 kl 14:53

En bil har vært involvert i en trafikkulykke på E14 i Flora i Stjørdal. Det melder politiet i Trøndelag via sin Twitter-konto litt før klokka 14 søndag ettermiddag. Det skal ha vært tre personer i bilen og alle skal være ute av bilen. Trafikkulykken skal ha skjedd like ved forsamlingshuset i Flora. Politiet melder i en oppdatering at både ambulanse og brannvesen er framme på stedet. Tre personer skal befinne seg ved bilen som ligger på siden av veien. Trafikken på E14 står ved ulykkesstedet.