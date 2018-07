Sist oppdatert 26/07/2018 kl 13:59

En bil kjørte av veien på E6 like sør for Åsen sentrum. Politiet meldte om ulykken klokka 7.37 torsdag morgen. Ulykken skjedde like ved jernbanebrua sør for Åsen sentrum. I bilen som kjørte av vegen befant det seg to personer. Disse ble sjekket av helsepersonell på stedet. Politiet avslutter sitt arbeid på ulykkesstedet klokka 8.40 og skriver på sin Twitter-konto at ulykken trolig skjedde på grunn av akutt sykdom. Utover dette oppsto det ingen andre personskader i hendelsen.