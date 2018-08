Ingen skadet i trafikkulykke

Sist oppdatert 30/08/2018 kl 16:37

To biler har vært involvert i en trafikkulykke på E6 nord for Skatval. Det melder politiet i Trøndelag på Twitter like før klokka 16 torsdag. Ifølge politiets første melding om ulykken meldte de at det trolig var personskader. Men da nødetatene kom fram til stedet viser det seg at det ikke er noen personskader. Det har vært en påkjørsel bakfra og bilene har kommet seg ut av veien. Det gjør at trafikken går som normalt forbi ulykkesstedet.

#Stjørdal: Skatval: trafikkulykke, to biler, E6 nord for Skatval. Trolig personskade, ukjent skadeomfang, Nødetatene er på vei. Oppdateres — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) August 30, 2018