Tre baklengs på en omgang

Stjørdals-Blink tapte 3-1 mot Skeid etter tre baklengsmål i første omgang.

Skeid på bortebane er blant den tøffeste motstanden man kan få i 2. divisjon, og det fikk Stjørdals-Blink erfare i de første 45 minuttene av søndagens kamp. Tre Skeid-mål gjorde at hjemmelaget kunne gå til pause med 3-0.

Sander Erik Kartum tente et lite håp med et mål etter bare sju minutter av andre omgang, men flere scoringer ble det ikke på Nordre Åsen i Oslo.

Dermed det fjerde strake tapet for Are Tronseths mannskap som nå ligger på nedrykksplass, to poeng bak Nardo på plassen over nedrykksstreken.

Neste helg venter Fløy-Flekkerøy hjemme på Blinkbanen og nå begynner det å nærme seg en situasjon der Blink «må» ta poeng.

Blinks lag mot Skeid var slik: Jørgen Vordal, Lars Ramstad, Bjørnar Hove, Vegard Fiske, Glenn Daniel Walker, Anders Nygaard, Sander Erik Kartum, Vegard Voll, Simen Nordskag, Jørgen Selnes Sollihaug og Sondre Hopmark Stokke. Benyttede reserver var Nedzad Sisic, Henrik Kjeldsen Dahlen og Børge Tronsmo Sonflå.