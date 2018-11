Tre bittesmå kattunger dumpet ved flystripa

Sist oppdatert 28/11/2018 kl 10:49

Foran gjerdet til flystripa, mellom Innherredsvegen og Værnestunnelen, ble to små kattunger funnet lørdag. Dagen etter ble den tredje funnet. Forholdet er politianmeldt og meldt til Mattilsynet.

– Hvis noen vet noe, tips politiet i Stjørdal, oppfordrer daglig leder i dyrevernorganisasjonen Håp For Poter, Linn Pedersen.

– Vi ble tagget i et innlegg via Facebook og sa ja til å ta dem inn, sier Linn Pedersen som kjørte momentant og hentet de tre kattungene.

Født innendørs

– Det viser seg å være bittesmå kattunger, maks seks uker gamle. De bærer ikke preg av å ha blitt født ute. Så små katter går ikke helt dit alene. At de er blitt dumpet, er helt tydelig, sier Pedersen.

Hun har snakket med veterinæren, hvor kattene har fått helsesjekk. De er fine i pelsen og i godt hold.

– De er trygge og tillitsfulle til mennesker, kosen og leken. De virker også å være vant med hund, sier Pedersen. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

– Vær oppmerksom!

Siden hun hentet kattunge nummer tre, har Linn Pedersen jevnlig besøkt stedet på inspeksjon.

– Det er folk der nesten hele tiden, hver dag. Og de som ferdes i området har ikke registrert noen katter som kommer og går. Ikke før disse tre plutselig en morgen var der, sier Pedersen.

Hun ønsker fokus på stedet de ble funnet.

– De som dumpet kattene, har garantert fulgt med på om de blir funnet. Det er jeg helt sikker på, sier Pedersen som frykter at dette skal bli et populært sted å dumpe dyrene sine, for der blir de funnet og tatt vare på. – Vær oppmerksom slik at dette ikke skjer flere ganger!

Adopsjonsklare

– Hva gjør dere videre?

– De blir hos oss, adopsjonsklare. Når de adopteres bort, er de ferdig vaksinert med grunnvaksinene og fått ID-chip, sier Pedersen.

Når kattene så blir omplassert, skjer det med et krav om sterilisering. Pedersen gir klar beskjed:

– Der er vi veldig strenge. Skjer det ikke, henter vi kattene tilbake, sier Pedersen.