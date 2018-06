Sist oppdatert 29/06/2018 kl 21:25

Statens vegvesens utekontrollmannskap melder at tre fører vil bli anmeldt etter en kontroll på E6 i Åsen fredag. Den av disse kjørte uten gyldig førerkort for vogntog, mens de to andre kjørte uten sjåførkort. I tillegg til disse tre ble det også skrevet ut to gebyr for overlast. «Prislappen» for disse var 6.000 kroner og 2.900 kroner.