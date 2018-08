Tre sauer tatt av bjørn i Sondalen

Sist oppdatert 09/08/2018 kl 12:22

Det er gitt fellingstillatelse på en bjørn i Stjørdal. Dette ble raskt etterkommet etter at det i går og i dag er funnet tre voksne sauer tatt av bjørn.

En sau er funnet ved Dyrdalsvollen på Selbusiden av grensa mellom Stjørdal og Selbu, en i Tverrsona og en i Hevla som er området øst for Tverrsona. Sauene eies av Nils Sundal i Sondalen.

Det er jegere med hund på vei opp til Hevla hvor den siste sauen ble funnet. Ivar Rimul i Statens naturoppsyn (SNO) uttaler at rovene er ferske, noe som tyder på at bjørnen sannsynligvis befinner seg i området torsdag.

– Området det er gitt fellingstillatelse på er sør for Stjørdalselva, vest for Skarven, nord for Nea, øst for Selbuvegen mellom Hell og Tømra. Binne med unger er unntatt fra fellingstillatelsen, forteller Stian Almestad i Stjørdal kommune. Fellingstillatelsen gjelder fram til 17. august.