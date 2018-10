Tredje beste tømrerlærling

Sist oppdatert 25/10/2018 kl 18:44

Jørgen Berg Fornes (19) endte på tredjeplass i konkurransen årets tømrerlærling under Yrkes-NM. Andreårslærlingen fra Byggmester Iver R. Gresseth AS leverte godt under masse press på Hellerud utenfor Oslo.

Oppgaven han fikk tirsdag morgen gikk ut på å bygge bærekonstruksjoner til en bod. I dag klokka 11.45 måtte oppgaven være ferdig og den sindige hegrasbyggen jobbet jevnt og trutt fram mot tidsfristen.

Rapportene fra Yrkes-NM forteller om at han til og med tok seg tid til en prat med forbipasserende like før fristen var ute.