Tredje strake uten mål og poeng

Sist oppdatert 11/08/2018 kl 18:08

Stjørdals-Blink tapte 0-1 hjemme mot Arendal og står dermed uten både mål og poeng i sine tre siste kamper.

Det er ingen tvil om at det er litt motbakke for Are Tronseths mannskap for tiden. 0-3 mot Brattvåg, 0-2 mot Hødd og lørdag ettermiddag altså 0-1 mot Arendal. Disse resultatene har sendt Blink ned i bunnstriden.

Kampen mot Arendal var preget av høyt tempo, masse fysikk og temmelig få målsjanser. Arendals seiersmål kom på et straffespark da 62 minutter var spilt. Jakob Rasmussen ble matchvinner. Blinks toppscorer Sondre Hopmark Stokke fikk sjansen til å utligne i det 80. minutt, men Arendal-keeper Grzegorz Stanislaw Flasza reddet straffesparket. Foranledningen var at Glenn Daniel Walker ble taklet da han var i ferd med å nå et innlegg fra motsatt side.

Blink står med 16 poeng og skal neste helg ut i en av avdelingens vanskeligste bortekamper, mot topplaget Skeid.

Disse elleve startet dagens kamp for Stjørdals-Blink: Jørgen Vordal, Lars Ramstad, Bjørnar Hove, Vegard Fiske, Glenn Daniel Walker, Anders Nygaard, Sander Erik Kartum, Marius Augdal, Jørgen Sollihaug, Ole Kristian Rødahl og Sondre Hopmark Stokke. Underveis kom Andreas Weigner Rye og Nedzad Sisic inn fra benken.