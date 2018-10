Tregere trafikk i dag

Militærøvelsen Trident Juncture er under oppseiling og det betyr at det blir en god del militær trafikk langs hovedveiene rundt Stjørdal. Vegtrafikksentralen i Midt-Norge melder at det torsdag skal ferdes en del militære kolonner langs E6. De første starter i 9-tida fra Frigården og skal til Bjugn. Deretter fra klokka 12 blir det noen militære kolonner fra Tromsdal til Frigården og torsdag ettermiddag fra klokka 14 vil det være to militære kolonner i retur fra Bjugn til Frigården.

Disse kolonnene vil føre til noe redusert framkommelighet langs E6, og Vegtrafikksentralen anmoder bilister om å beregne ekstra kjøretid ettersom trafikken vil gå saktere enn normalt. Det er også en klar oppfordring om ikke å bryte inn i de militære kolonnene.