Trekker alltid fulle hus

Sist oppdatert 02/12/2018 kl 17:13

Da Sveberg Danseklubb la ut billetter til juleshow i Bruket kulturhus 8. desember, solgte de ut begge forestillingene i løpet av fire dager.

– Vi har fått høre at vi er de eneste som alltid selger alle billetter når vi setter opp forestillinger i Bruket. Hvert år setter vi opp fire forestillinger, og de har vært utsolgt alle ganger de siste årene.

Dette forteller Tommy Sagmyr, leder i Sveberg Danseklubb i Malvik. Ildsjelen med en fortid på 3000 meter hinder på friidrettsbanen er ivrig når han forteller om klubbens aktiviteter.

– Vi arrangerer nå 14 partier med dans innen hip hop, jazz og show. 200 barn deltar, og gjør oss til et av de største idrettslagene i Malvik. Kun fotball og håndball er større enn oss, sier han.

Deltar på tre partier

To av de ivrigste danserne er Selma Steinnes Lutdal (12) fra Hommelvik og venninnen Silje Sagmyr (12) fra Sveberg. Begge er svært aktive og deltar ukentlig på tre partier med dans i tillegg til to ukentlige treninger med fotball og like mange med klister på hendene i håndballhallen.

– Jeg liker dans aller best. Her kan vi utfolde oss uten å tenke på at vi skal score eller skyte, sier Steinnes Lutdal.

Sagmyr nikker og er enig.

– Nå gleder vi oss til juleshowet 8. desember. Der skal vi opptre med to danser for hvert parti. Det er mye som skal forberedes før showet når vi skal opptre med seks danser, sier hun.

– Går vanligvis bra

Juleshowet arrangeres med to forestillinger samme kveld, akkurat som de to forestillingene de presenterer for publikum på våren. Da skal alt klaffe.

– Vi har vært med på mange forestillinger de siste årene, og vi er egentlig ikke så veldig nervøse. Selvfølgelig er vi redde for å gjøre feil, men det går vanligvis bra, sier de, med et smil.

Etter jul skal 12-åringene starte nye forberedelser mot et annet stort høydepunkt.

– Vi er begge med på et showparti, og til våren skal vi delta på UKM, sier Sagmyr og Steinnes Lutdal.

Billig idrett

1200 kroner koster det å være medlem i Sveberg Danseklubb som ble etablert i 2011, og 200 kroner av kontingenten går til danseforbundet.

– Resten av medlemsavgiften går til å lønne instruktører og kjøpe inn kostymer, som danserne får leie til showene vi setter opp. Pr. i dag har vi utdannet 16 instruktører som jobber for oss, og i tillegg leier vi inn instruktører på de partiene med høyest ferdighet. Blant annet de to showpartiene får eksterne trenere, sier Tommy Sagmyr.

Oppslutningen rundt dans er stor i Malvik, og de yngste deltagerne er kun seks år.

– Vi tilbyr dans fra første klasse og opp til videregående skole. I det siste har vi merket stadig større oppslutning fra elever ved Malvik videregående skole. Pr. i dag har vi nådd taket når det gjelder antall deltagere. Vi ønsker ikke flere enn 20 dansere på hvert parti, og kun på noen enkeltparti har vi ledige plasser, sier lederen i Sveberg Danseklubb.