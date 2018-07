Tremålstap for Blink

Sist oppdatert 28/07/2018 kl 18:09

Det blir en tung hjemtur fra Brattvåg for Stjørdals-Blink etter 0-3-tap.

Høstsesongen åpnet så oppløftende for Stjørdals-Blink med hjemmeseier mot Vidar forrige helg, men lørdag ettermiddag ble det en aldri så liten nedtur i bortekampen mot Brattvåg. Foran 211 tilskuere på Brattvåg stadion var det hjemmelaget som tok føringen og scoret kampens første mål etter 18 minutter. Fem minutter etter pause ble ledelsen doblet og seks minutter på overtid satte Brattvåg inn dagens tredje og siste mål.

Dermed knappet Brattvåg, som også rykket opp før årets sesong, inn på Blink. Are Tronseths mannskap er nå på 8. plass med 16 poeng, mens best plasserte lag under streken, Vålerenga 2 har 12 poeng.

Glenn Daniel Walker fikk sin Stjørdals-Blink-debut med 90 minutter i dag.

Blinks lag så slik ut: Jørgen Vordal, Lars Ramstad, Bjørnar Hove, Vegard Fiske, Glenn Daniel Walker, Anders Nygaard, Sander Kartum, Marius Augdal, Andreas Rye, Jørgen Sollihaug, Sondre Stokke. Benyttede reserver var Ole Kristian Rødahl, Simen Nordskag og Børge Tronsmo Sonflå.