Trenger flere til årets viktigste søndagstur

Stjørdal har fortsatt behov for mange bøssebærere til TV-aksjonen på søndag.

Årets TV-aksjon foregår førstkommende søndag og de innsamlede pengene går i år til Kirkens Bymisjons arbeid for et varmere og mer inkluderende samfunn.

Varaordfører Ole Hermod Sandvik og Røde Kors leder arbeidet med å organisere den årlige dugnaden i Stjørdal kommune. Komiteen jobber på spreng med å få nok bøssebærere til aksjonsdagen, slik at alle får besøk på døra den 21.oktober.

– I Lånke, Skatval, Hegra, og Stjørdal sentrum har vi fortsatt behov for bøssebærere og vi oppfordrer flere til å melde seg som bøssebærer ved å ringe 02025 eller gå inn på blimed.no eller kontakte komiteen direkte på telefon 452 62 440, sier Hanne Elin Ovesen, som er sekretær for kommunekomiteen.

TV-aksjonen har blitt arrangert en søndag i oktober hvert år siden 1974. NRKs TV-aksjon er verdens største innsamlingsaksjon og 100.000 bøssebærere er ute og banker på hos 2,3 millioner hussstander. Over 7.000 frivillige er engasjert og jobber fram mot aksjonsdagen for å mobilisere nok bøssebærere.

– I Norge i dag er det altfor mange som opplever å stå utenfor. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er så viktig. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer, sier Ovesen.