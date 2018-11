Trenger senger og hender til NM

Sist oppdatert 09/11/2018 kl 10:03

IL Varden Meråker venter storinnrykk NM-uka. Arrangøren håper på flere overnattingsplasser og dugnadshjelp fra skiinteresserte i hele regionen.

– Vi har allerede mange som ønsker å bidra frivillig i forbindelse med NM, men vi trenger flere hjelpere. Vi ønsker gjerne at folk tar kontakt med oss dersom de ønsker å bidra, sier leder for NM-komitéen, Bjørg Sissel Kvannli.

Folk fra hele landet kan kontakte NM-komiteen hvis de vil hjelpe til, og det er ønskelig at så mange lokale som mulig vil være med.

– Det er mange skiinteresserte i regionen, og vi ønsker også stjørdalinger og naboklubber varmt velkommen til å bidra sammen med oss, sier Kvannli.

Store behov

Første start går torsdag 31. januar og siste renn på programmet blir stafetten søndag 3. februar. NM på ski arrangeres for tredje gang i skibygda Meråker. Arbeidet med planleggingen er godt i gang, og i løpet av høsten har det skjedd store utbedringer i Grova skisenter. NM-komiteen er også glad for all hjelp de får fra lokale klubber i nærområdet. Samarbeidet i dalføret er godt. Like før startskuddet på NM del 1, arrangeres mini-NM i Stjørdal ved hjelp av skiklubbene i Stjørdal. Selve NM-uka er det fortsatt behov for flere hjelpere, spesielt på ukedagene torsdag og fredag. NM krever mange overnattingsplasser og storstilt dugnadsinnsats.

Overnatting

Med en gang Meråker fikk tildelt arrangementet ble overnattingsplassene i nærområdet fylt opp. Det kommer til å bo folk i både Stjørdal, Meråker og på Storlien. Men arrangøren ønsker også at private personer som ønsker å leie ut bolig eller hytte i nærområdet gir beskjed om det.

– Vi trenger flere senger, men kommer ikke til å formidle disse sengene selv. Det vi gjør er å oppfordre folk til å leie ut, og til å legge ut sine enheter på Airbnb, forteller Kvannli.

Flere har allerede gjort dette, og fått leid ut sine hytter, hus og leiligheter.

– Vi gleder oss veldig til NM-fest i Meråker, og håper at alle skiglade kommer hit til oss og blir med folkefesten, sier lederen for arrangementet.

Kongen er også invitert, og kongehytta står snart ferdig ved siden av tidtakerhuset i Grova.