To mopeder og en lett motorsykkel ble sendt til kontroll hos Statens vegvesen etter at de ble stanset av politiet i Stjørdal tirsdag. Trimming, tekniske mangler og støy medførte at to av dem ble avskiltet, mens den tredje må til etterkontroll. Den ene eieren ble også ilagt et forenklet forelegg for trimming av kjøretøy. Det melder Statens vegvesen på Twitter.

