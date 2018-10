Trøbbel i tunneler

Sist oppdatert 22/10/2018 kl 18:10

Væretunnelen var stengt halvannen time mandag ettermiddag. Bare minutter etter at den ble åpnet kom det melding om at Helltunnelen er stengt. Væretunnelen ble stengt klokka 16 på grunn av en bil som hadde mistet et dekk i tunnelen. Trafikken via Vikhammer ble dermed stor og den gikk i perioder meget sakte. Klokka 17.35 varslet Vegtrafikksentralen om at tunnelen var åpnet, men bare fem minutter senere kom meldingen om at Helltunnelen er stengt. Dette skyldes stansede kjøretøy. Trafikken sto i begge retninger, men denne stengingen ble av kortvarig karakter.