Trollbandt med julestemning

«Julestemning» med Ola Lauvås ble en svært vakker konsert. Kanskje den vakreste konserten av alle konsertene som er avholdt i desember.

Nå skal det innrømmes at undertegnede, ikke har vært på alle advent- og julekonsertene som er arrangert i Stjørdal den siste måneden, men et mer dekkende ord for konserten i Stjørdal kirke torsdag kveld, enn vakkert, kan jeg ikke tenke meg.

Ola Lauvås og de øvrige i bandet viste oss som satt i salen at i Stjørdal finnes det musikere som så absolutt hører til i det øvre sjiktet når det gjelder sang og musikk.

John Oddstein Aune med sine gitarer, Jan Inge Tjørhom på bass, Arne Skognes på perkusjon, Liv Ellen Rønning på altsax og vokal og Ola Lauvås på trompet og flygelhorn, serverte den ene lekkerbiskenen etter den andre, og ga oss frysninger i ryggen, titt og ofte.

Stjørdal kirke var stappfull da Ola Lauvås kom vandrende opp midtgangen med sitt flygelhorn. Deretter serverte han og de øvrige, den ene perlen etter den andre i nesten to timer uten stans. Nye vrier og arrangement på de fleste melodiene gjorde konserten til en spennende og flott opplevelse.

Det var Arne Skognes som forselo ovenfor 23-åringen Lauvås at de skulle holde en konsert med hovedvekt på julens melodier allerede i vår. De tre musikerne er rutinerte fjes på Stjørdals-scener, men «nykommeren» Liv Ellen Rønning imponerte stort. Hun trakterte altsax på noen av stykkene, men mest brukte hun sitt vokale instrument. Stemmen hennes ersvært behagelig og samspillet mellom henne og Lauvås fungerte utmerket. Rønning studerer på jazzlinja ved NTNU og Lauvås studerer jazz i England. Flere av melodiene sneiet da også innom jazzens verden, med en utmerket balanse mellom melodiene vi alle kjenner, krydret med utsøkt improvisasjon.

«Julestemning med Ola Lauvås» var tittelen på konserten. Stemningsfullt var det helt til siste melodi. Ola Lauvås fortalte at for han var «Nordnorsk julesalme» den ultimate julemelodien. Publikum reiste seg og trampeklappet fram bandet for ekstranummer. En stemningsfull tolkning fra Flåklypafilmen, «Reodors vise» avsluttet det hele. Stor takk til deg Ola Lauvås og resten av bandet for kanskje den vakreste førjulskonserten som er arrangert i år. Nevnes bør også Willy Trehaug som styrte lyden.