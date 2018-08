Trønderfest med D.D.E.

Søndag 5. august kl. 18.00 er det konsert med D.D.E. i Kimenparken som en oppfølging av lørdagens jubileumsforestilling.

– Med så tidlig konsertstart er vi ferdige i rimelig tid. Søndagspakken med D.D.E.-konsert som hovedattraksjon koster 350 kroner, sier kulturhussjef Jomar Ertsgaard. For Namsos-bandet er dette en spesiell sommer, etter at Frode Viken døde tidligere i år. Konserten i Kimenparken er D.D.E.s første i Stjørdal uten Frode Viken på gitar. Nå er det sønnen Daniel som har overtatt plassen i bandet.

– Vi ser fram til å samle mye folk i Kimenparken denne helga. Butikkene holder søndagsåpent for å skape en ekstra hyggelig ramme for publikum. Det gir de besøkende et nærmere forhold til Stjørdal sentrum. Dette er også en glimrende anledning til å legge piknikken til Kimenparken denne kvelden og bli med på sommerens store trønderfest for hele familien. Det blir gode muligheter for å kjøpe mat og drikke. Dørene åpnes kl. 17.00 og D.D.E. entrer scenen kl. 18.00, sier Ertsgaard.

Han frister med gratis inngang for alle under 16 år som er i følge med voksne og ser fram til å lage en skikkelig trønder-folkefest i Kimenparken.

– For oss er det viktig å få testet ut parken for å se i praksis hva vi kan bruke den til! Det er en drøm for en arrangementsby som Stjørdal å få lov til å arrangere LS, sier Jomar Ertsgaard.