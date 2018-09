Trondheims-festival sprer seg til Kimen

Sist oppdatert 12/09/2018 kl 10:03

Trondheim Kammermusikkfestival vokser utover og en av årets konserter foregår i Kimen i Stjørdal.

Mandag 24. september starter den 23. utgaven av Trondheim kammermusikkfestival, og snaue to uker før festivalstart er flere av konsertene utsolgt.

– Det ser ut som vi har lyktes i å skape nysgjerrighet både rundt artister samt spennende konsepter og konsertsteder, sier kunstnerisk leder Sigmund Tvete Vik.

En av konsertene under årets kammermusikkfestival foregår i Kimen i Stjørdal. Det er Avant Piano Trio som spiller under Lørdagsvrimmel i Kimen lørdag 29. september. Avant Piano Trio er en italiensk-slovensk kammermusikkgruppe grunnlagt i 2017 av pianisten Alessandro Viale, fiolinisten Rebecca Raimondi og cellisten Urška Horvat. Som solister og kammermusikere har de hatt mange konsert opptredener på scener i Italia, Slovenia, Storbritannia og utlandet. De er mottakere av en rekke nasjonale og internasjonale priser og har deltatt i flere seminarer og kurs for solo- og kammermusikk.

