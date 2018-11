Sist oppdatert 25/11/2018 kl 13:53

Are Tronseth gir seg som A-lagstrener i Stjørdals-Blink. Det melder han på sin egen Twitter-profil.

Der la han søndag ettermiddag ut følgende melding:

«Da ble det med to år som trener for Stjørdals-Blink Fotball. To fine år med mange oppturer, noen nedturer, men en skikkelig opptur på slutten i høst! Ønsker gode blinkgutter lykke til i 2019, så får tiden vise hva framtiden bringer!»