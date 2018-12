Tronseth i dialog med ny klubb

Are Tronseth kan bli presentert som ny trener for Levanger FK i løpet av kort tid. Årets Stjørdals-Blink-trener bekrefter at han er i dialog med klubben som rykket ned fra 1. divisjon og skal møte Stjørdals-Blink kommende sesong.

– Det blir vel en avklaring i løpet av i dag eller i morgen, sier Tronseth tirsdag formiddag.

Trønder-Avisa skriver at Nardo-trener, og tidligere Levanger-trener, Tormod Bjerkeset jr var Levangers førstevalg. Han valgte å takke nei til tilbudet i helga.

Are Tronseth var som kjent også ønsket med videre som hovedtrener i Stjørdals-Blink, men 37-åringen og klubben kom ikke i mål med forhandlingene. Dermed overtar Roar Vikvang som hovedtrener i Stjørdals-Blink.