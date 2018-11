Tror flere kan ha krav på støtte

Sist oppdatert 12/11/2018 kl 08:25

I september var det 373 husstander i Stjørdal som mottok bostøtte, men saksbehandleren mener det burde vært flere.

– Uten at vi vet, så tror vi at det finnes en del der ute som har rett på bostøtte, men som ikke søker om det.

Det sier Mari-Anne Brandsæter ved kommunens servicetorg. Hun er saksbehandler og bostøtte-spesialist. Hun er opptatt av at alle som oppfyller kravene til å få bostøtte bør få det.

– Kanskje er det noen eldre som sitter i egen bolig. De har ikke all verden til boutgifter, men er kanskje minstepensjonister, sier Brandsæter.

Viktige kroner

Øvre grense for å få bostøtte i Stjørdal, og i de aller fleste av landets kommuner, er 17.797 kroner i bruttoinntekt i måneden. Dette gjelder for enslige. For en husstand bestående av tre personer, som et eksempel, er øvre inntektsgrense 23.222 kroner.

De 373 i Stjørdal som fikk bostøtte for september fikk totalt utbetalt drøyt 783.000 kroner. I snitt betyr det 2.100 kroner til hver husstand, men beløpene varierer.

– Uansett så kan de ekstra hundrelappene gjøre hverdagene betydelig bedre for de som trenger det mest, sier Mari-Anne Brandsæter.

I bruttoinntekten som legges til grunn inngår ikke inntekter fra barnetrygd, barnebidrag, kontantstøtte, engangsstønad, stønad til barnetilsyn, grunn- og hjelpestønad og sosialhjelp.

Geleider gjerne med søknad

Søknadsfrist for bostøtte er den 25. i hver måned. Utbetaling er den 20. i påfølgende måned.

– Hele søknadsprosessen er nettbasert. Det eneste som søkeren trenger å dokumentere er bokostnadene. Det betinger en husleiekontrakt, eller en utskrift fra banken på boliglånet, pluss eventuelle felleskostnader. Alle inntekter du har innhentes automatisk, sier Brandsæter.

Dersom søkeren ikke er ekspert på nettbaserte løsninger og trenger hjelp til det stiller saksbehandlerne i servicetorget gjerne opp og geleider gjennom prosessen.