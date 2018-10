Tror små skutere slår an i butikken

Halsen Sykepleieartikler øker tilbudet med hjelpemidler i butikken. Lettkjørte skutere og justerbare stoler er blant mange artikler hos bandasjisten.

Har du nedsatt bevegelighet eller trenger et batteridrevet lite kjøretøy, kan de lette skuterne fra Halsen Sykepleieartikler være en god investering for økt mobilitet. Hjemme i stua foran TV-en kan det være praktisk å justere stolen for større ergonomi og lettere bruk. Berit Aune og Karoline Stuberg er utdannet sykepleiere. Tonje Steig er helsesekretær og damene hjelper deg gjerne med riktig valg.

Økt etterspørsel

– Vi har økt etterspørsel etter disse produktene fra Topro. Skuterne av merket Kymco har vi klare for prøvekjøring her i butikken. Kymco K-Lite er en lett og liten skuter med godt sete og lite ratt. Den er sammenleggbar og veier 37 kilo der tyngste del er 17 kilo. Batteripakken ligger under setet og disse lades over natten. Modell Agility har en kapasitet på 40 kilometer fulladet og har en hastighet på 9,9 kilometer i timen. Vår største modell Maxer, med lys, nødlys, blinklys og justerbart sete og større ratt har 57 kilometer kapasitet.

– Hvem etterspør slike små kjøretøy?

– Det er i hovedsak personer med nedsatt bevegelighet og godt voksne personer. Disse skuterne er fritatt krav om førerkort. Alle kjøretøy har stor svingradius og er lette å manøvrere. Leverandøren har også reservedeler til skuterne, sier damene hos Halsen Sykepleieartikler.

Justerbare stoler

Vil du sitte behagelig på stua foran TV-en kan en Topro-stol være et godt valg.

– Topro er merkeleverandør av våre ergonomiske justerbare stoler. Med tilkoblet justering fra et mindre panel, justeres stolen i ønsket posisjon. De leveres fraktfritt hjem til kunden med kort leveringstid. I butikken har vi også en økt mengde mindre hjelpemidler. Gode arbeidssko, spesialsåler for problemfot. Det kan tas spesialmål for tilpasning av sko. Kompresjonsstrømper, ortoser for rygg, kne og ankel og leddstøtter tilbyr vi også.

Varer på blå resept

– Hvordan praktiseres offentlig støtte til slike innkjøp?

– Hos oss har vi mange varer på blå resept, unntatt medisiner. Vi bringer også ut varer til kundene våre hver onsdag fraktfritt. Kom gjerne innom og se vårt utvalg av diverse hjelpemidler og andre helseartikler. Generelt opplever vi at behovet er større for hjelpemidler nå enn det var tidligere. Det er strengere krav for å få dekket utgifter til dette, og det har blitt lengre ventetider. Vi har ansatte med lang erfaring på mange felt innen bandasjistfaget, sier sykepleier Berit Aune.