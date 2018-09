«Tsunami-spill» sendte Blink til finale

Stjørdals-Blinks håndballherrer gikk helt til finalen i helgens åpningscup i Nidarøhallen. Der ble det seksmålstap.

– Det som har skjedd i helgen er en mega-transformasjon fra å spille håndball uten kontra har Blink-herrene begynt å få kallenavnet «tsunamien», sier en fornøyd hovedtrener Björn Blomquist. Tre seire, en uavgjort og altså 14-20-tap i finalen mot NTNUI 2 er treneren godt fornøyd med.

– Det ble finaletap, men mye positivt, sier «Blomman» om et ekstremt ungt herrelag, som er klare for sesongstart i 3. divisjon.

Damelaget til Stjørdal HK var litt «splittet» i helga. De stilte med lag på B-nivå under åpningscupen og der ble det fire tap på fire kamper. Samtidig stilte de med 18-årslag under den første kvalifiseringsrunden til Lerøyserien, som foregikk i Klæbu. Der ble det 16-24 mot Charlottenlund og 17-21 mot Klæbu, men i den viktige kampen mot Steinkjer ble det seier 23-11. Dermed er SHK-jentene klare for 2. kvalifiseringsrunde i den nasjonale serien.