Tuva (18) scoret 11 mål i serieåpningen

I fjor spilte hun ikke særlig mye for 2. divisjonslaget, men i helga dundret Tuva Dyrdal (18) til med 11 scoringer i sesongens første Selbu-kamp.

Det ble en tøff serieåpning for Selbudrekin i 2. divisjon, med to tap på to kamper mot LFH 09 og Gjøvik. Men lørdag var det så nære så nære poeng.

– Det var surt. Det ble en treg start for vår del, hvor vi ble hengende etter, og lå under 10-3 etter omtrent 10 minutter. Men vi klarte å kjempe oss tilbake på 12-12. Det var en god opphentingsperiode, og til pause ledet vi 16-18, forteller Tuva Dyrdal.

I Jorekstadhallen på Fåberg ble det drama til siste sekund, men hjemmelaget LFH (Lillehammer Faaberg Håndball) var noen små mål foran.

– Tre minutter før slutt lå vi under med tre mål, men vi gjorde det fryktelig spennende på slutten, sier Dyrdal.

Selv ble hun, litt overraskende for mange, Selbus store spiller i serieåpningen.

– Jeg har aldri scoret så mange som 11 mål i en kamp tidligere så det var artig, sier 18-åringen. I fjor fikk hun ikke veldig mye spilletid i 2. divisjon, men takket veldig for tilliten i årets første seriekamp.

Søndag ble det også tap for Selbu. Gjøvik, som rykket ned fra 1. divisjon i fjor. Hjemmelaget vant 34-23 på Gjøvik og dermed ble det poengløst for Selbudrekin i helga. Men allerede søndag er det gode muligheter for poeng da Orkanger gjester Selbuhallen.

Selbus lag i helga (mål mot LFH lørdag og Gjøvik søndag i parentes):

Lena Nyheim Stokke, Guri Evjen Kallar (3 + 2), Malin Nøren Rødde (1 + 1), Ingeborg Holt (5 + 4), Tuva Dyrdal (11 + 1), Malin Mosleth (0 + 1), Gunhild Moen (3 + 0), Trine Welve, Marthe Dyrdal (6 + 8), Heidi Kjeldstad (3 + 4), Marit Johanne Fuglem.