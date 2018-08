Tydals-seier i Toppidrettsveka

Sist oppdatert 18/08/2018 kl 21:15

Tydal og langrenn har vært synonymt med Niklas Dyrhaug, men i dag var det Magnus Stensås som viste seg som den sterkeste langrennsløperen.

Etter en superjevn finish under Toppidrettsveka var det 25-åringen fra Lundamo, men som representerer Tydal IL, som var den sterkeste. På 15 kilometer jaktstart hadde han mest krefter igjen på oppløpet nedover Munkegata i Trondheim.

Like bak, på en fjerdeplass, fulgte hommelvikingen Jan Thomas Jenssen. Han gikk over målstreken med bare en stav etter å ha knekt staven på oppløpet. Uten det uhellet hadde Jenssen også havnet på pallen sammenlagt i Toppidrettsveka. Mikael Gunnulfsen fra Ørn ble nummer to, mens franske Jean Marc Gaillard ble nummer tre.