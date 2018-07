Tydelig påminnelse om båndtvangen

Meråker-ordføreren fortviler sterkt over sauetap og rovviltangrep. Nå kommer hun med en tydelig oppfordring til hundeeiere.

– Meråker kommune oppfordrer til at båndtvangen på hund overholdes da det både er yngletid samt rein og bufe på beite i utmarka, sier ordfører Kari Anita Furunes.

Hun minner også om at både trening av jakthund og lufting av hund løs ute i utmarka ikke er tillatt.

Ordføreren og hennes sambygdinger lever i en temmelig fortvilet situasjon for tiden der det så langt er funnet omtrent 40 sauekadaver, som er revet av bjørn.

– For tiden har beitenæringene stor belastning i forbindelse med rovviltangrep og tap. At hundeeiere av ukyndighet eller egeninteresse slipper hund løs, er en tilleggsbelastning som både er unødvendig og ulovlig, sier ordfører Furunes, som imidlertid forstår at det kan oppstå uhell også hos hundeeiere.

– En hund kan komme løs ved et uhell. Da er det viktig å få gitt beskjed hvis den ikke fanges raskt, eller dersom den har jaget rein eller bufe, sier Kari Anita Furunes.

Varsling kan skje til vakttelefonen til kommunalt ettersøkspersonell etter skadet vilt som treffes på 73 10 22 60 eller til leder i beitelaget, Oddbjørn Kaasa, på telefon 995 55 588.