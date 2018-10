Tyri og Kira funnet i god behold – se video av gjensynsgleden

Sist oppdatert 31/10/2018 kl 21:44

De to engelsk setterne som ble savnet fra Vennafjellet fredag morgen er begge funnet i god behold.

Tispene Tyri på sju år og hennes ni måneder gamle datter Kira forsvant fra eierne og det ble etter hvert et enormt engasjement for å finne igjen de to «rømlingene».

– Tyri fant vi igjen på søndag, mens Kira kom til rette tirsdag, forteller hundeeier Tom Eriksen fra Hommelvik. – Du kan tenke deg hvordan vi hadde det i tiden fra mora ble funnet, og den ni måneders unge valpen var alene i fjellet i mange kuldegrader, sier Eriksen.

Han, og samboer Lillian Arntsen, er rørt og utrolig takknemlig for all hjelp de har fått i letingen etter de savnede hundene.

– Jeg er ikke helt i form for tiden så jeg klarte ikke å bidra særlig. Men en kompis av meg tok på seg skiene og gikk en tur i området hvor de ble borte søndag. Da fant han liggegroper etter et par hunder og utpå dagen fant han Tyri. Jeg tror imidlertid valpen ble så redd at hun stakk av fra mora, sier Eriksen.

Men mer hjelp og innsats var på vei. Mandag kveld ble det satt ut litt mat og et viltkamera i området. – På bildene fra kameraet så vi at Kira var og forsynte seg i løpet av natta. Så fikk vi litt hjelp av snøscooter og ATV tirsdag. Jeg sto under de bratte bakkene ved Solem på Selbustrand og ropte etter henne. Da jeg sto og snakket med ATV-føreren så vi plutselig at hun kom gående i sporene etter firhjulingen. Normalt blir de litt sky etter å ha vært borte så lenge, men hun kjente tydeligvis igjen meg. Da var det gjensynsglede skal jeg fortelle deg, hos oss begge, sier en rørt Tom Eriksen.

Både Tyri og Kira ble funnet i området ved Ringtjønna på Solemsåsen. I luftlinje er det bare et par kilometer fra stedet de forsvant fredag, så de har ikke vandret veldig langt.

Både mor og datter er nå i bra form. Tyri som har vært hjemme i tre døgn har kommet seg godt, mens Kira var veldig tynn da hun kom til rette.

– Nå har hun fått litt skikkelig kraftkost siden hun kom hjem, sier Eriksen. Både han og samboer Lillian Arntsen vet ikke helt hvordan de skal takke alle som hjalp i hundeletingen.

– Det var helt utrolig. Det var veldig mange som stilte opp og hjalp til. Folk jeg ikke har truffet på mange år stilte opp, og det samme gjorde folk jeg aldri har hørt om ført. Helt enestående, sier Tom Eriksen og uttrykker stor takk.