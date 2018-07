Ultrasprek NM-debutant på hjemmebane

Gunnar Fundtaunet er ikke skyggeredd. Under Ultra-NM i Meråker skal mosjonisten debutere i sitt livs utfordring.

Meråkerbyggen, som har bodd i Stjørdal siden 2013, er en ivrig mosjonist. Tre ganger i uken løper han mellom 12 og 17 kilometer, og i tillegg tilbringer Fundtaunet noen timer på sykkelsetet og inne i spinningrommet. I fjor løp han over 1000 kilometer totalt i traktene rundt Stjørdal.

Men å løpe 42 kilometer i motbakker og krevende terreng under Ultra-NM i Meråker 4. august, blir noe helt annet.

– Jeg valgte å ikke løpe den lengste distansen på sju mil. 42 kilometer får holde. Jeg er godt forberedt. Blant annet har jeg løpt opp Forbordsfjellet fem-seks ganger, men om kroppen tåler en slik påkjenning, er jeg usikker på, forteller Fundtaunet.

Årlige mål

Hvert år setter mosjonisten, som til daglig jobber på Sandfærhus Parkering, seg et mål han skal gjennomføre. I fjor løp Fundtaunet halvamaraton på 1,58 timer under Trondheim Maratons flate bygater. I år skal han løpe den doble distansen i et krevende fjellandskap.

– Det blir heftig, og jeg velger vel egentlig den verste maratonen som finnes. Årsaken til at jeg kaster meg ut i det, var en prat med Hallgeir Martin Lundemo. Han står bak arrangementet, og sendte meg noe info og jeg fant ut at jeg ville forsøke. Tidsmessig har jeg egentlig ikke satt meg noe mål, men seks timer er en tid som har summet rundt i bakhodet, sier han.

Tour de France

Å kaste seg ut i det, er noe Fundtaunet gjerne gjør. Noen ganger kunne han ønsket at han visste hva han gikk til.

For fem år siden kjørte han og en kompis ned til Frankrike for å bivåne et av verdens største idrettsarrangementer, Tour de France. Forberedelsene var heller så som så.

– Vi kjøpte oss racersykler noen uker før vi reiste nedover, men rakk bare noen småturer før avreisen, sier Fundtaunet.

Da de kom ned ble de møtt av et kaos av en annen verden, med stengte veier og reguleringer som vanskeliggjorde fremkomsten. Omsider greide de å manøvrere seg frem til det berømte fjellet Alpe d’Huez, en 13,8 kilometer lang stigning med 21 serpentinsvinger. Selvsagt måtte duoen sykle opp bakken først.

– Det var kjempetungt, fastslår sprekingen.

Med nye racersykler og en solid dose overmot i bagasjen, mente karene at Col du Galibier på 2.645 meter var et passende dagsmål. Å ta pause underveis er selvsagt kun for veikinger.

– Bakken er 35 kilometer lang fordelt på over 2.100 høydemeter, og det er motbakke hele veien og ikke et eneste platå hvor man kan slappe litt av. Jeg har aldri i mitt liv vært så sliten, og hundre meter før toppen vurderte jeg å stå av sykkelen. Jeg var helt ferdig. Alpe d’Huez var ingenting i sammenligning, sier Fundtaunet, som i 2015 gjennomførte styrkeprøven mellom Trondheim og Oslo.

Sverige neste år

Til neste år blir løpeskoene byttet ut med sykkelen igjen. Da står et mosjonsritt på 30 mil på bucketlisten.

– Tidligere bodde jeg i Sverige, og jeg har alltid ønsket å sykle Vätternrunden. Det blir mitt store mål i 2019, sier Fundtaunet, som tidligere i vår gjennomførte Tour de Tomtvatnet.