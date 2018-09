– Ungdommene skal få utforske flere muligheter

Roar Bustad (30) er ansatt som aktivitetskoordinator ved Kimen. Nå skal han sørge for at ungdommene får enda flere gratis tilbud.

Nylig åpnet dørene til ungdomsklubben Carbon for yngre ungdommer. Dette er det første synlige grepet av at Roar Bustad er i gang som aktivitetskoordinator. Men mer følger.

– Vi har mye mer på idestadiet. Nøyaktig hva det blir vet vi foreløpig ikke, men iallfall litt forskjellige kurs. Vi vil gjerne ha innspill, sier Bustad.

Han startet i jobben som aktivitetskoordinator for få uker siden. Dermed er han tilbake i Kimen etter noen måneders fravær.

– Jeg hadde et halvårs vikariat her i vinter. Da sto jeg for koordinering av utstyr. Nå er jeg glad for at jeg fikk komme tilbake, sier Bustad, som er utdannet lydtekniker.

Utforsking

De kommende sju månedene skal Roar Bustad jobbe med å skape gratis ungdomsaktiviteter. Det er noe han gleder seg veldig til.

– Det er spennende å få til aktiviteter som fenger mange. At det skal være gratis er viktig. Alle skal nemlig ha muligheten til å bli den de har lyst til. De skal få utforske flere muligheter, – de må få prøve forskjellige ting for å finne ut hva de har lyst å holde på med. Da utvikler de seg som mennesker også. At aktivitetene er gratis er en viktig del av det norske samfunnet. Det er mange fritidsaktiviteter som har blitt for «eliten», sier Bustad.

Søknadslæring

Selv har han testet ut mange ulike aktiviteter da han var enda yngre. Han har utdannelse innenfor musikkteknologi, men har bakgrunn som instruktør i marsjering. Han har vært i Garden, har gått på folkehøyskole, spilt i korps og vært speider i mange år.

– Jeg er veldig glad for at jeg fikk prøve meg på så mye forskjellig som jeg har gjort. Det ønsker jeg at flere skal få, sier Bustad.

Nå skal han sørge for aktivitet og han skal dokumentere at tilskuddet fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familieetaten) blir brukt fornuftig.

– Noe av det jeg vet vi skal gjennomføre er søknadsskrivekurs. Ungdommer skal få hjelp til å lære seg hvordan de kan søke om penger. Det finnes mange muligheter for ungdommer som tar initiativ.

Juniorklubb

Og så blir det juniorklubb da.

– Annenhver onsdag, i partallsukene, blir det juniorklubb i Carbon fra klokka 17 til 19.30, forteller Roar Bustad. Han tror at mange av de yngre ungdommene kommer til å bruke ungdomsklubben.

– Dette er et tilbud til ungdommer i Stjørdal som går på mellomtrinnet, altså 5. – 7. trinn. Selvsagt er det gratis for alle og de får bruke fasilitetene som Carbon har å by på, sier Bustad.

Invitasjon er sendt ut til mellomtrinnelevene ved de ti skolene i Stjørdal, og Carbon-gjengen håper det skal bli populært for de unge ungdommene å ta turen til klubben til de store ungdommene.

– Vi tror Carbon er spennende for mange, særlig blant de yngste. Vi håper juniorklubben også skal bli en ufarliggjøring av klubben for de som skal bli faste gjester her etterhvert, sier Roar Bustad.

Han lover at Juniorklubben skal få drive med de samme aktivitene som den «ordentlige» Carbon gjør.

– Vi har biljard, bandrom, bordtennis, Playstation og en rekke andre aktiviteter, pluss at vi kommer til å finne på litt leker og konkurranser og litt kreativt håndarbeid, sier aktivitetskoordinatoren.