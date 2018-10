Ungdommene trenger et klapp på skuldra

Sist oppdatert 08/10/2018 kl 19:29

19-åringen Jørgen Enoksen ga 150 konferansedeltakere klar og tydelig tale om hva som bekymrer ungdommene og hva som kan gjøre det bedre for ungdommene.

Politikere, administrativt ansatte, ungdommer og politi fra kommunene i Værnesregionen møttes denne uka for å finne fram til gode tiltak for å styrke barn og unges psykiske helse og livskvalitet.

– Shit happens! Når shit happens så vær der med et klapp på skuldra og prat med ungdommene. Og tenk enkelt. Ikke grav dere ned i prosjekter og planer.

Jørgen Enoksen tok publikummet sitt med storm da han innledet foran de bortimot 150 i salen på Scandic Hell. Der satt mange godt voksne fra fem kommuner. Enoksens forfriskende stemme og ord ble et skikkelig spark bak for mange av dem.

«Fillesak»

Tall som er hentet fra Ungdata-undersøkelsen i Værnesregion-kommunene viser at en økende andel ungdom har psykiske og fysiske helseutfordringer. Spesielt unge jenter sliter.

– Det bekymrer meg mye, sier Jørgen Enoksen. Han trekker sammenligningen til sitt store «nederlag».

– Jeg hadde en klar plan etter videregående skole, – jeg skulle direkte inn på jusstudiene. Med et bra snitt lå jeg godt an, men så kom eksamenene. Jeg bommet på to av fire. Shit happens. Men der og da var det godt å kjenne at det alltid er noen som støtter deg. Da jeg sammenligner dette med at så mange unge jenter sliter med sin psykiske helse, så er det at jeg ikke kom inn på studieønsket mitt en fillesak. En bitteliten fillesak, sier Jørgen Enoksen.

Større gap

19-åringen som har vært medlem av Ungdomsrådet i Malvik i fire perioder, og leder i to av dem, understreker at dagens ungdommer relativt sett har det bedre enn forrige generasjon. Stort sett.

– Det er færre ungdommer som drikker, det er flere ungdommer som gjør det bedre på skolen, og ungdommene er stort mer pliktoppfyllende. Kanskje for pliktoppfyllende, sier Jørgen Enoksen. Men samtidig er han tydelig på at gapet mellom ungdommene er større enn tidligere.

– Vogna vi sitter i går raskere. Hvis du ramler ut, så ramler du hardere og det er verre å komme seg opp i vogna igjen, sier han.

Press fra alle kanter

Dagens ungdommer omtales som generasjon prestasjon. Det handler om å være vellykkede på alle felt. De skal se bra ut, være flinkest på skolen, være best i idrett og på alle andre områder. Enoksen er opptatt av presset som ungdommene utsettes for.

– Særlig i sosiale medier ser vi all denne vellykketheten, og det er mange som forsøker å leve opp til det glansbildet. Foreldrene er gjerne opptatt av at vi skal slutte å sammenligne oss med disse. Det gjør de samtidig som de poster bilder på sosiale medier fra treningen sine eller den herlige middagen. Da kan man diskutere hvem som legger press på ungdommene.

– Hvor kommer det største presset fra?

– Jeg tror det kommer fra alle kanter. Men det er bare sånn at det er ingen ungdommer som er gode på alt, sier Jørgen Enoksen.

Fritidsklubber

Nå håper 19-åringen at de som skal komme opp med tiltak i Værnesregion-kommunene gjør det enkelt.

– Tenk enkelt, i stedet for å lage masse prosjekt og planer. Bruk heller pengene på ungdommene. Hvor ble det for eksempel av fritidsklubbene? Et sted å møtes der de møter en voksenperson som de kan prate med er forebygging. Ungdommene trenger gode råd og veiledning, et klapp på skuldra og noen som har troen på seg, sier Jørgen Enoksen.

Og om noen lurer på hvordan det går med jusstudiene har han slett ikke lagt bort den «fillesaken».

– Akkurat nå jobber jeg i barnehage og tar opp noen fag, så det ordner seg nok, sier Enoksen med senkede skuldre.