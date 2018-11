Ungdomsrevyen puster «voksenrevyen» i nakken

Sist oppdatert 17/11/2018 kl 14:38

Ungdomsrevyen på Skatval puster Skatvalsrevyen i nakken. Se masse bilder ved å klikke på pilene på bildet under!

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Ungdomsrevyen på Skatval hadde fredag kveld premiere på Skatval samfunnshus. De 15 aktørene på scenen imponerte stort under gjennomføringen av 18 revynummer. I tillegg til 15 aktører på scenen, så er det to ungdommer som styrer lyd og lys.

Man ble faktisk litt blendet i salen av det som foregikk på scenen. Ikke på grunn av lyssettingen, men på grunn av aktørenes energi, utstråling og spilleglede. Både monologer, sketsjer og sangnummer satt som et skudd og på fellessangnumrene var spillegleden og energien såpass sterk at Skatvalsrevyen faktisk må jobbe ganske hardt for ikke å bli forbigått av sine talentfulle etterkommere.

De 18 numrene er en blanding av selvskrevne nummer, nummer fra Skatvalsrevyen og eksterne tekster. De selvskrevne numrene var absolutt av høy kvalitet. Det er nesten slik at man håper at neste års ungdomsrevy leverer enda flere selvskrevne nummer.

Harselerer med trimpoengere

Årets ungdomsrevy er innom mange forskjellige temaer. Det harseleres med hysteriske voksne som løper etter trimpoeng. Man gjør narr av voksne som tror de er verdens beste foreldre. Både lokal politikk og nasjonal politikk får gjennomgå.

Terje Stamnes har vært regissør for de revyinteresserte ungdommene og er full av lovord om gjengen som kanskje om noen år skal dele scene med ham selv.

– Det har vært en fantastisk reise å være med på, forteller Stamnes. – Det mest fascinerende er å se utviklingen til aktørene fra første gangen vi treffes til kvelden i kveld. Fra å være en litt famlende og usikker gjeng, fremstår de i kveld som selvsikre revyaktører som stråler av energi. Utrolig moro å se.

Satser på ungdommen

Skatvalsrevyen legger ned mye tid og ressurser på ungdommene. De stiller med instruktører og støtte på scene og lys og lyd og tilpassing av kostymer. Det er lagt ned en imponerende innsats fra deres side, spesielt tatt i betraktning at de like over jul gyver løs på øving til egen revy. Det hele har vært administrert av Sissel Skjerve Jensen, som også har fått med seg aktørenes foreldre.

Det eneste som var skuffende på fredagens premiere var manglende publikum. Det var bare en halvfull sal som fikk med seg med de talentfulle og energisprudlende aktørene. Heldigvis er det mulig å få oppleve denne gjengen førstkommende tirsdag på Skatval Samfunnshus. Da bør absolutt Skatvals innbyggere kjenne sin besøkelsestid.