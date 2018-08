Sist oppdatert 28/08/2018 kl 22:21

Det har vært en utforkjøring på E6 ved Skatval. Det melder politiet på Twitter noen minutter over klokka 22 tirsdag kveld. Skadeomfanget er foreløpig ukjent. I følge Vegtrafikksentralen ligger en personbil på et jorde. Det skal ikke være noen trafikale problemer.

Politiet melder at bilen har kjørt over et jorde og ned i ei grøft. Det befant seg en person i bilen og vedkommende virker i følge politiet å være uskadd.