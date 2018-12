En bil havnet kjørte ut fra E6 i Åsen grytidlig søndag morgen. Det var i 5.30-tiden politiet i Trøndelag meldte om utforkjøringen, og samtidig konstaterte de at det trolig ikke var noen personer skadet i hendelsen.

Til Adressa.no uttaler politiets operasjonsleder at føreren opplyser at han har sovnet bak rattet. Mannen hadde imidlertid en oppførsel som gjorde at politiet tok ham med seg for å ta en blodprøve.