Værnes på høyeste klima-nivå

Sist oppdatert 29/06/2018 kl 13:45

Trondheim lufthavn Værnes fikk nylig fornyet sin akkreditering på høyeste nivå (3+) i den frivillige bransjeordningen Airport Carbon Accreditation (ACA).

– Dette er helt i tråd med Avinors målsetting om å være en drivkraft i arbeidet med luftfartens klima- og miljøutfordringer. Som operatør av Norges tredje største lufthavn har vi et stort samfunnsansvar, og ACA-akkrediteringen er med på å bidra til bærekraftig vekst for landet og regionen, sier Sonja Englund, som er sikkerhetssjef ved Trondheim lufthavn Værnes.

Samtidig har flyplassen store klimaambisjoner for framtiden.

– Avinor har stort fokus på bærekraftig biodrivstoff og elektrifisering av flytrafikken. Samtidig er værsituasjonen vinterstid utfordrende. Derfor er det også viktig å ha fokus på lokal CO2-reduksjon. Økt innfasing av bærekraftig biodrivstoff er et av tiltakene for å redusere CO2-avtrykket. Samtidig har vi igangsatt et prosjekt på energiledelse hvor målet er å redusere energiforbruket med 25%, forklarer Anne Orderdalen Steen, fagansvarlig ytre miljø ved Trondheim lufthavn Værnes.

Opprettholdelse av akkrediteringsnivået er viktig for en samfunnsansvarlig organisasjon med fokus på å videreutvikle lufthavnen i en bærekraftig retning, heter det i en pressemelding fra Trondheim lufthavn Værnes.