Værnes-sjef fornøyd med ja til amerikanerne

Oberst og sjef for HV-12, Håkon Warø, tar godt i mot regjeringens positive innstilling til flere amerikanske soldater til Norge.

I dag ble det kjent at regjeringen stiller seg positive til at amerikanske rotasjonsbaserte marinestyrker kan øve og trene i Norge i ytterligere fem år, og at aktiviteten kan utvides.

– For HV-12 som vertskap for rotasjonsstyrken endrer ikke dette på kjernen i oppdraget, sier oberst, Håkon Warø, sjef for Trøndelag heimevernsdistrikt.

– Vi skal fortsette å legge til rette for at unge marinesoldater kan få verdifull vintertrening og trening med allierte og norske soldater, i NATOs tøffeste klasserom for vinteroperasjoner, den norske naturen, sier Warø som er godt fornøyd med at dette gir forutsigbarhet.

– For avdelingene på Værnes skaper dette en god forutsigbarhet for å kunne videreutvikle samarbeidet med marinekorpset. Vi er nå rett og slett meget fornøyde med at vi får anledningen til å løse et viktig oppdrag på vegne av Forsvarssjefen og landet, sier oberst Håkon Warø.