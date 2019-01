Vaktmesteren tok strømmen – da fikk han juling

En mann i 40-årene må i fengsel etter at han brøt seg inn og angrep en mann som både var nabo og fungerende vaktmester. De to mennene var naboer i cirka ett år og i dommen omtales dette naboskapet som dårlig.

– Tiltalte og fornærmede har over tid hatt konflikter. Videre har fornærmede, som fungerende vaktmester i bygget hvor de to bodde, hatt tilgang på hovedsikring som leder strøm til første etasje i bygget, herunder tiltaltes leilighet. Retten er forpliktet til å legge til grunn at fornærmede ved flere anledninger, herunder denne kvelden, stengte strømmen til tiltalte. Dette forklarer hvorfor tiltalte denne kvelden oppsøkte fornærmede, og at han var sint. Fornærmede har bestridt at han stengte strømmen, men retten kan ikke se bort ifra muligheten for at dette var foranledningen, heter det i dommen fra Sør-Trøndelag tingrett.

Da strømmen forsvant gikk malvikmannen og en kamerat, som oppholdt seg sammen, til naboen som var fungerende vaktmester. Da naboen ikke åpnet døren sparket den nå dømte mannen inn døren. Episoden endte med at fornærmede ble slått flere ganger, og at han ved ett eller flere av disse slagene ble påført brudd i øyehulen.

Malvikingen er tidligere straffedømt.

Tingretten mener at riktig straffenivå for denne handlingen er fengsel i åtte måneder, men saksbehandlingstiden har vært så lang i saken at dette teller i formildende retning. Det gjør det også at mannen har erkjent forholdet. Med disse to momentene ble straffen fastsatt til fengsel i fem måneder. Han må i tillegg betale fornærmede 45.000 kroner i oppreisning.