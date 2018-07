Vaktskifte i de svenske skoger

Sist oppdatert 23/07/2018 kl 15:49

I Sverige kjemper brannmannskap fra hele Europa mot det som nå er et 40-talls skogbranner. Nye mannskaper fra Stjørdal brann- og redningstjeneste er sendt østover.

– De som har stått på siden torsdag er nå på vei hjem. Fredag og lørdag sendte vi i vei to befal og totalt tre mannskap fra Stjørdal og Selbu, sier fungerende brannsjef Per Kristian Laugtug i Stjørdal brann- og redningstjeneste mandag ettermiddag.

Dirigeres fra «norsk» sentral

Mannskapene som nå er på tur hjem har jobbet med skogbrannene i Gällö i Bräcke kommune. Styrkene som nå skal ut i skogen blir dirigert andre steder.

– Brannene i Gällö skal være stabile. Nå er våre mannskaper på vei til et område ved Sveg hvor det er flere branner og mangel på ressurser, men disse planene kan også endre seg forteller Laugtug.

Jämtland er hardt rammet av de enorme skogbrannene i Sverige. Det er hele fem branner med store dimensjoner i länet rett over grensen. Både i Ragunda, Bergs, Bräcke og Härjedalens kommuner brenner det kraftig og mye.

Laugtug, som er fungerende brannsjef, forteller at det antall mannskap som de i dag har sendt til Sverige vil være det nivået de skal holde framover fra Stjørdal, Selbu og Meråker brann- og redningstjeneste.

– Vi bidrar med to befal fra Stjørdal brann- og redningstjeneste til operasjonssentralen i Jämtland. Det gjør vi sammen med våre kolleger i Trondheim. Dette gjør at vi har fått etablert en god kommandolinje i området. I tillegg ser vi for oss å bidra med to mannskaper fra Selbu og to fra Stjørdal, mens Meråker har sagt at de skal ha mulighet til å stille med en person til enhver tid. Vi legger opp til bytte av personell på mandager og torsdager, sier Laugtug.

Tettere samarbeid

Han understreker at ressursene de sender til Sverige ikke har stor betydning for beredskapen i Stjørdal.

– Mannskapene som bidrar i Sverige, som er ansatt i Stjørdal brann- og redningstjeneste, har i de fleste tilfeller enten ferie eller fri, sier Laugtug som forteller om et «fortettet» samarbeid i regionen både nordover og sørover.

– Dersom det skjer noe større her hjemme vil vi umiddelbart trykke på «Innherred- eller Trondheim-knappen», sier Per Kristian Laugtug.