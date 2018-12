Valgets kval for juletrekjøperne

Gerd og Kaspar Nogva fikk se mange og fikk mange gode tips da de var på juletreshopping tirsdag.

På rad og rekke står juletreselgerne i Kjøpmannsgata i Stjørdal, og selv om plasttrærne har inntatt mange stuer, er det fortsatt gode dager for småfrosne selgere.

– Joda, det er bra med folk, sier Johan Bäcklund der han står og selger juletre for Bjerken Gård. Brage Røkke står bak juletredriften og Bäcklund antyder at de har over tusen juletrær som venter på kjøpere.

Gerd og Kaspar Nogva sjekket utvalget i hele Gågata og hos Per Steinar Brevik var de på leting etter et spesielt smalt tre.

– Om vi skal ha gran eller edelgran? Nei, det vi ikke ennå. Vi må se litt på det, sier Gerd Nogva.

Brevik, Bäcklund og flere andre har et rikt utbud å presentere, og de venter tålmodig på rushet når julaften kommer sigende stadig nærmere.

– Det blir lange dager, men det går helt fint det. Litt kaldt er det, men det er bare å bevege seg litt det. Det er trivelig å treffe så mange hyggelige folk, sier Johan Bäcklund.