Valgte sykkel etter helikopterulykke

Etter en alvorlig helikopterulykke i 1983 var det sykkelen som ble treningsmiddelet til aktive Atle Wahl.

Atle Wahl ble i 1963 som første spiller nord for Dovre uttatt på et håndballandslag. I Stjørdal er han opptatt av å sykle, men er mest kjent for helt andre saker.

– Det er moro å tenke på at jeg var den første nord for Dovre som ble uttatt på et håndballandslag, men berømmelsen varer ikke lenge. I Stjørdal er jeg mest kjent for å være faren til Inger Anne Wahl, sier 73-åringen smilende.

Stjørdalinger flest vet at datteren er en kjent kunstmaler i tillegg til å være en populær lærer, men pappa Atle Wahl går ofte under radaren.

– Jeg spilte eliteseriehåndball for Rapp og Elverum i mange år, men konverterte til sykkel i 1983, forteller han.

Med i helikopterulykke

Det var en spesiell og alvorlig hendelse som førte han over fra parketten til tohjulingen.

– Jeg var med i en alvorlig helikopterulykke i 1983. Jeg brakk ryggen og pådro meg brudd i benene. På sykkelen kunne jeg delta til tross for mitt handikap, sier Wahl, som hele 18 ganger har fullført manndomsprøven Trondheim-Oslo.

– Ett år holdt jeg på å vinne, og var bare noen minutter bak vinneren. Det raskeste jeg har syklet er 16 timer, sier han.

Det tilsvarer en gjennomsnittshastighet på rundt 34 kilometer i timen, og det er fort med tanke på at Dovre skal forseres og at distansen er 54 mil.

Flyttet tilbake

Atle Wahl bygde hus på Lånke i 1973, men har i mange år bodd i Asker hvor han daglig syklet 40 kilometer til og fra jobben hos Norconsult i Oslo. Da han flyttet tilbake til Stjørdal for tre år siden, kom han raskt inn i sykkeltrimgjengen som møtes på Moksnes Sport hver eneste torsdag klokken 11.

Å kalle sykkelkompisene for en trimgjeng er egentlig å degradere de spreke pensjonistene en smule.

– De holder 35 kilometer i timen på flatene, og da har jeg trøbbel med å henge på. Det er en rå gjeng jeg sykler med, og hadde vi stilt opp i Trondheim-Oslo kunne vi syklet under 20 timer, sier Wahl.

Kake etterpå

Rutene gjengen velger, avgjøres ut fra dagsform, humør, vær og lyst. Skatval får hyppig besøk, og bilistene på veiene opp mot Selbu og Meråker må også ofte ta hensyn til sykkelgruppen om torsdagene.

– Vi sykler tre-fire mil, og så avsluttes det hele som oftest med en kakebit og en kaffekopp på Johnsen Bakeri.

Det sosiale er minst like betydningsfullt som det sportslige, selv om det å holde helsen ved like er viktig for syklistene hvor de fleste har passert 70 år med god margin.

– I dag skal vi etter treningen hjem til en av karene for å spise litt god mat. Det er en fin gjeng å være sammen med, sier Wahl.