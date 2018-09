Valstad er ny Aktiv-sjef

Sist oppdatert 07/09/2018 kl 08:23

Han er en av eiendomsmeglerne i Stjørdal med mest erfaring. Nå er Lars Audun Valstad (41) på plass i sjefsstolen hos Aktiv Stjørdal.

– Noen ganger går det et tog som du har lyst å hoppe på. Her har jeg lyst å bygge et veldig bra team der vi har en positiv og framtidsrettet bank i ryggen.

Lokal styrke

Lars Valstad er på plass i nykontoret. I kontorfellesskap med Hegra Sparebank skal han finne rollen og blåse liv i Aktiv Stjørdal. Etter elleve år i Heimdal Eiendomsmegling og sju i Nylander, tar han nå med seg kompetansen til Aktiv.

– Hvorfor?

– Det er spennende med nye utfordringer. Samtidig trigges jeg av at Aktiv Stjørdal er heleid av Hegra Sparebank, som er en bank med gode framtidsutsikter. Her samarbeider vi tett med en bank som har lokal beslutningsmyndighet, lokal tilhørighet og lokalkunnskap. I sum er jeg sikker på at de tjenestene vi i Aktiv og Hegra Sparebank kan levere er til stor nytte for kundene, sier Valstad.

Skal bli slagkraftig

Den nye daglige lederen i Aktiv Stjørdal skal bygge et nytt team. Hvem som skal utgjøre det har han ennå ikke helt på plass, men han garanterer at det skal et veldig slagkraftig team. Det vil nok bety mye for å ta markedsandeler i et tøft eiendomsmarked i regionen. Målet er klart å gjøre Aktiv til en større aktør i regionens eiendomsmarked.

– Vi har selvsagt våre mål. Både kortsiktige mål og litt mer hårete mål. Vi kommer til å ta ett år om gangen og bygge stein på stein. I løpet av kort tid skal vi være en enda mer naturlig aktør å vurdere for stjørdalinger og andre i regionen som skal selge hus eller hytte, sier Valstad.