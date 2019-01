Vant nesten en Extra-million på direkten

En kvinne fra Stjørdal sendte telefonen videre til mannen da hun ble oppringt som Extra-kandidat. Noen minutter senere var hun nesten million kroner rikere.

Tirsdag kveld ringte telefonen fra Hamar til en kvinne i Stjørdal for å overlevere det glade budskap om at hun var trukket ut som Extra-kandidat. Dermed hadde hun mulighet til å vinne to millioner kroner på tirsdagskvelden.

Kvinnen i den andre enden ble forfjamset over budskapet, og ga røret videre til mannen.

– Er det no’ lureri? spør mannen.

Etter å ha overbevist mannen om at dette er et faktum, synker beskjed inn.

– Å du store min! utbryter mannen.

Kvinnen fra Stjørdal var sikret en premie på 394.155 kroner. Dersom hun hadde tre av de seks trukne tallene på spillebrettet sitt, kunne hun vinne to millioner kroner. Ett av tallene som kvinnen hadde på spillerbrettet dukket opp som det femte tallet under Extra-trekningen. Dette resulterte i en premie på 985.390 kroner.

Kvinnen var ikke med på trekningen via telefon, så programleder Johan Høstmælingen slapp tallene løs.

– Å herregud, jeg vet ikke om jeg får sove i natt, sier den glade Extra-kandidaten avslutningsvis.

Extra-kupongen ble kjøpt på Coop Prix Stjørdal.