Vanvittig drama da Blink berget plassen

Sist oppdatert 27/10/2018 kl 16:11

Stjørdals-Blink reddet plassen i 2. divisjon etter et nervedrama uten sidestykke i siste serierunde.

– Fy f… Nå kan de feire til julaften for min del.

Trener Are Tronseth kunne slippe jubelen løs etter at Blink selv gjorde jobben med 3-1 hjemme mot Brattvåg. Men dramaene utspant seg på Bryne og Flekkerøy. Da Vålerenga 2 ledet 3-0 over Bryne etter 20 minutter så det bekmørkt ut.

Hadde kontakt med Nordlie

– Jeg sa det i pausen at dette var ikke avgjort. Vålerenga har rotet det bort før. Og Skeid da. Det er knallsterkt at de reiser til Flekkerøy og gjør jobben i en kamp som ikke betyr noe for dem.

– Snakket du med Skeid-trener Tom Nordlie på forhånd?

– Jeg har vært i kontakt med Nordlie. Vi må vel sende ei kake dit, sier Are Tronseth og stormer videre i jubelscenene. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

Nedzad i 199

– Jeg visste ikke hvordan det lå an underveis, men forsto det litt på publikum mot slutten, sier Nedzad Sisic. Veteranen var viktig, og scoret 2-0 målet mot Brattvåg. Forøvrig hans mål nummer 199 for Stjørdals-Blink.

– Nå må du iallfall spille en kamp til?

– Ja, jeg må vel spørre Are, sier Nedzad Sisic og gliser, mens han legger til litt mer alvorlig.

– Jeg har ikke bestemt meg helt ennå, men jeg har vært litt for mye skadet i det siste. Men fy søren det her er artig å være med på, sier Sisic. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

– Må sende kake

Blink-kaptein Vegard Fiske hadde trua, og innrømmer glatt at det er bra han ikke visste at Vålerenga 2 ledet 3-0 borte mot Bryne etter 20 minutter.

– Jeg hadde troen på at vi skulle klare det. Tross alt skulle Fløy og Vålerenga 2 møte Skeid og Bryne og det er gode fotballag. Nei, nå må vi sende kake til både Bryne og Skeid, sier Fiske.

For som kjent var det ikke nok at Blink vant mot Brattvåg. Fløy kunne ikke ta poeng mot Skeid og Vålerenga 2 kunne ikke slå Bryne. Helt til ti minutter gjensto av kampene var Blink på nedrykksplass, men så våknet Bryne og snudde 0-3 og 2-4 mot Vålerenga 2 til seier 5-4. Og sannelig gjorde Skeid også jobben og snudde 1-2 til 5-2 mot Fløy.

– Jeg regner med det var en hårføner i Skeid-garderoben i pausen, sier Blink-trener Are Tronseth og gliser.

Kampen mot Brattvåg var forøvrig noe av det bedre for Blinks del i høst. 3-1-seieren var meget fortjent. Jørgen Selnes Sollihaug, Nedzad Sisic og Sondre Hopmark Stokke scoret målene i en kamp der Brattvåg måtte spille en drøy omgang med bare ti spillere etter at Emil Dahle ble utvist like før pause.

– Det var en bra kamp fra vår side i en trå høstsesong. For første gang på veldig lenge hadde vi elleve spillere som hadde dagen samtidig, sier Tronseth.