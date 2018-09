Sist oppdatert 09/09/2018 kl 10:22

Lørdag kveld var det koordinerte varder som sto i fyr og flamme på flere fjell. Både på Forbordsfjellet, Strætesfjellet og i Meråker ble det tent varder for å markere at det er nøyaktig 300 år siden Karolinerne inntok landsdelen med et stort hærtog fra Duved skanse i Jämtland.