Varmen stoppet ikke bringebæra

Sist oppdatert 01/10/2018 kl 18:50

Sommerheten greide ikke å knekke bringebæra til Marit Nestande og Peder Veiseth fra Elvran.

– Jeg fryktet at varmen kunne gå utover både kvalitet og mengde, men det ser ut til at det har gått bra, sier Marit Nestande.

Sammen med mannen Peder Veiseth driver hun bringebærdyrking både på leiefeltet på Vikan og hjemme på gården i Elvran. Da sesongen var over, kunne de konkludere med at det ble et normalår.

– Det ble et ganske bra år, i forhold til det vi fryktet, sier Nestande.

3500 planter

Det hele startet i 2014 da ekteparet overtok et allerede etablert bringebærfelt på Vikan. Året etter ble det igangsatt planting av bringebærbusker på Veiseth gård, og totalt bestyrer duoen nå rundt 3.500 planter fordelt på seks-sju mål jord.

– I løpet av sommeren har vi leid inn ti personer fra Stjørdal til å hjelpe oss med plukkingen. Nå er jeg i gang med å klippe av skuddene på hver enkelt plante. Alle skudd som har gitt bær må kuttes av, og det går med en god del timer når man har 3.500 planter. Å drive som bringebærdyrker betyr også mye arbeid etter at sesongen er over, sier Veiseth.

Bærsalg, saft og øl

Mesteparten av avlingen selges til private kunder, enten i form av selvplukk eller kjøp av ferdig plukkede bær i sesongen. Bærene som ikke selges ferske blir straks frosset ned på gården, mens Malvik Fryseri på Sveberg tar seg av oppholdet før bærene blir hentet tilbake for salg til kundene utenfor sesongen.

I tillegg er det flere serveringssteder i dalføret som gjerne bruker bringebær fra Veiseth i matlagingen.

Andresortering og det som blir til overs av bær blir presset til saft av Frosta saft- og bærpresseri. Veiseth gård tilbyr nå både saft i konsentrat og drikkeklar på flasker.

– I tillegg har Stolt Bryggeri i Stjørdal lansert et øl med bringebærsmak, hvor vi har levert bringebæra. Bryggeriet har kalt ølet sitt Stiora, etter den lokale bringebærsorten, som er utviklet på Kvithammer, sier Nestande, som også er styremedlem i Auk – smaker fra Stjørdalsdalføret.

Veiseth tror ølet kan bli populært spesielt hos halvparten av befolkningen.

– Bringebæra gir syrlighet, og passer for folk som gjerne vil prøve noe nytt. Du ser på etiketten at det er mye rosa, og det tyder på at ølet kanskje passer best for damer, sier han.

Sprøytefritt

Bringebærprodusentene er opptatt av dyrking uten kunstig stimuli.

– Vi markedsfører produktene som usprøytet. Det eneste vi har på er pellets av hønseskitt som gjødsel samt at vi sprayer på en blanding av soyaolje og grønnsåpe om våren for å holde midden unna. Det er som kjent helt ufarlig, sier Nestande og Veiseth.